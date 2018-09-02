Кафельников попросил Карреру отпустить Ханни из "Спартака"

Экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) через Твиттер обратился к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере с просьбой отпустить полузащитника Софьяна Ханни в другую команду. По мнению олимпийского чемпиона, это талантливый игрок.

Напомним, что 27-летний алжирец долгое время не выходит на поле. Он подписал контракт со "Спартаком" на 3,5 года в январе этого года. В этом сезоне он провел всего 1 матч в РПЛ.

Ранее алжирец заявил, что не понимает, почему не выходит на поле. Кафельников уже поддержал футболиста через соцсети, за что Ханни поблагодарил его.

- МАССИМО! Если тебе не нужен Софьян, то отпусти парня. Его талант может еще пригодится другим командам, - написал Кафельников в Твиттере.