22:08 | Футбол — РПЛ

Кафельников ответил Радимову, который защищал Глушакова. Очень жестко

Евгений Кафельников. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгений Кафельников. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Обсудить
5

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в жесткой форме ответил главному тренеру "Зенита-2"  Владиславу Радимову, который поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова после скандала с лайками. 

 
Денис Глушаков.Евгений Кафельников: "Глушаков – это балласт, от него нужно избавляться"

Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли - первое за 16 лет, а тут - машинальный "лайк".. Я близко не спартаковец (боже упаси), но так человека сносить... очнитесь! Болелы еще повылезали со стихами и ракетками... Друг познается в беде...Боже, разум "Спартака" храни, - написал Радимов в Твиттере. 

- Влад, не *** нам мозги! Занимайся своим "народным достоянием", мы сами разберемся, - парировал Кафельников.

Да у вас как-то не очень идёт! Помощь клуба нужна. Тренера на корт пора вызывать, - ответил Радимов

Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Ранее "СЭ" сообщал, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом. 

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Каррера отстранил Глушакова и Ещенко. Это правильно?
Обсудить
голосовать
Обсудить
5
Материалы сюжета: Глушаков vs Каррера: забанен за лайк
Материалы других СМИ
Загрузка...