Кафельников ответил Радимову, который защищал Глушакова. Очень жестко

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в жесткой форме ответил главному тренеру "Зенита-2" Владиславу Радимову, который поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова после скандала с лайками.

- Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли - первое за 16 лет, а тут - машинальный "лайк".. Я близко не спартаковец (боже упаси), но так человека сносить... очнитесь! Болелы еще повылезали со стихами и ракетками... Друг познается в беде...Боже, разум "Спартака" храни, - написал Радимов в Твиттере.

- Влад, не *** нам мозги! Занимайся своим "народным достоянием", мы сами разберемся, - парировал Кафельников.

- Да у вас как-то не очень идёт! Помощь клуба нужна. Тренера на корт пора вызывать, - ответил Радимов.

Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Ранее "СЭ" сообщал, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом.

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