Кафельников - об отставке Карреры: "Ему просто не дали работать. Съели его за его открытость, любовь к нему фанатов"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" высказался об отставке Массимо Карреры. По его мнению, руководство клуба приняло неверное решение.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

– Уф... У меня нет слов! Цензурных слов... Что тут можно сказать, когда руководство "Спартака" принимает такие решения, – говорит Кафельников.

– По-вашему, неверные?

– Конечно. А какие еще? Непонятно вообще...

– Думаете, не было объективной причины для отставки тренера?

– Каррере просто не дали работать. Съели его за его открытость, любовь к нему фанатов. За те решения, которые он принимал. Массимо просто не захотел ни под кого прогибаться. Это специалист, который знает, что делать, а не подстраивается под кого-либо.

– Неужели вас не смущают последние результаты Карреры?

– Да давайте винить тренера во всех грехах!

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