Кафельников - о Терри в "Спартаке": "Мастерство не пропьешь, культура паса останется и в 70 лет"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что подписание красно-белыми 37-летнего защитника Джона Терри полезно во всех смыслах.

- С точки зрения имиджа подписание Терри - безусловно значимое событие, Джон - футболист мирового масштаба, был капитаном сборной Англии, неоднократно брал титул в АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов, - сказал Кафельников. - Надеюсь, что молодые ребята, в особенности, те, которых подтягивают из "Спартака-2", почерпнут для себя много полезного благодаря работе с таким профессионалом.

- В декабре Терри исполнится 38 лет. Способен ли футболист в этом возрасте выступать в России на высоком уровне?

- Культуру паса у него никто не заберет даже в 70. У Джона есть качества, которые, что называется, не пропьешь. Терри хорошо двигается в штрафной, выбирает позицию. Спартаковской молодежи, кстати, для развития полезно будет понаблюдать за британцем в этом плане.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал в сезоне-2017/18 во втором по силе дивизионе Англии. Защитник провел за бирмингемский клуб 36 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. (Иван Торопцев)

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