Кафельников - о "Спартаке": "Пусть весь состав продают – играть будут Глушаков и Комбаров"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" информацию о том, что зимой столичный клуб может расстаться с Ханни и Луизом Адриану. По нашим данным, 31-летний бразилец является самым высокооплачиваемым игроком команды (зарплата около 4 миллионов евро в год, контракт еще на полтора года), оклад 27-летнего хавбека сборной Алжира – 2 миллиона евро плюс существенные бонусы, его соглашение рассчитано до лета 2021 года.

– Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, – говорит Кафельников.

– Но ведь Ханни и Луиз Адриану в последнее время не блещут.

– Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.

– Будущее Александра Самедова под вопросом, его контракт заканчивается по окончании сезона. Как думаете, стоит ли его удержать?

– Я ничего не думаю, пускай делают, что хотят. (Игорь Новиков)