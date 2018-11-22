13:15 | Футбол — РПЛ

Кафельников - о "Спартаке": "Пусть весь состав продают – играть будут Глушаков и Комбаров"

Евгений Кафельников - критично о составе красно-белых. Фото "СЭ"
Евгений Кафельников - критично о составе красно-белых. Фото "СЭ"
Обсудить
5

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" информацию о том, что зимой столичный клуб может расстаться с Ханни и Луизом Адриану. По нашим данным, 31-летний бразилец является самым высокооплачиваемым игроком команды (зарплата около 4 миллионов евро в год, контракт еще на полтора года), оклад 27-летнего хавбека сборной Алжира – 2 миллиона евро плюс существенные бонусы, его соглашение рассчитано до лета 2021 года.

 
Луиз Адриану (в центре) и Софьян Ханни (справа) могут уйти из &quot;Спартака&quot; этой зимой. Квинси Промес покинул красно-белых в конце лета."Спартак" готов расстаться с Ханни и Луизом Адриану из-за высоких зарплат. Под вопросом и Самедов

– Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, – говорит Кафельников.

– Но ведь Ханни и Луиз Адриану в последнее время не блещут.

– Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.

– Будущее Александра Самедова под вопросом, его контракт заканчивается по окончании сезона. Как думаете, стоит ли его удержать?

– Я ничего не думаю, пускай делают, что хотят. (Игорь Новиков)

Опрос

Нужны ли "Спартаку" Луиз Адриану и Софьян Ханни?
Обсудить
голосовать
Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...