Кафельников - о скандале с аудиозаписью Глушакова

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников дал совет спортсменам, заключающийся в том, чтобы подписывать брачный контракт перед свадьбой. Во вторник в Сети появились аудиозаписи, на которых капитан красно-белых Денис Глушаков угрожает своей супруге Дарье, обсуждая с ней бракорозводный процесс.

- Уважаемые спортсмены! Настоятельно рекомендую вам подписывать "брачный договор" перед свадьбой, во избежание тяжелых последствий развода, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Уважаемые спортсмены! Настоятельно рекомендую вам подписывать "брачный договор" перед свадьбой,во избежание тяжёлых последствий развода😂🤦‍♂️ – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 декабря 2018 г.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"