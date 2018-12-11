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Кафельников - о скандале с аудиозаписью Глушакова

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Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников дал совет спортсменам, заключающийся в том, чтобы подписывать брачный контракт перед свадьбой. Во вторник в Сети появились аудиозаписи, на которых капитан красно-белых Денис Глушаков угрожает своей супруге Дарье, обсуждая с ней бракорозводный процесс.

Уважаемые спортсмены! Настоятельно рекомендую вам подписывать "брачный договор" перед свадьбой, во избежание тяжелых последствий развода, - написал Кафельников в своем Твиттере.

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