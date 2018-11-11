Кафельников – о поражении "Спартака": "Все надоело уже. Надоело смотреть на происходящее на поле"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о поражении москвичей от "Уфы" (0:2) в 14-м туре чемпионата России. Он заявил, что смена тренера не поможет красно-белым, а также отметил, что проблемы клуба заключаются в профпригодности футболистов и поступках руководства.

– Ваши впечатления от матча? – вопрос Кафельникову.

– Все надоело уже. Надоело смотреть на происходящее на поле.

– Кононов может исправить положение дел в "Спартаке"?

– Нет, не может. Ничего он не исправит. Проблемы сидят где-то глубоко внутри, их не исправить сиюминутным решением о смене тренера, к которому прибегает клуб. Это ничего не изменит. Как команда деградировала, так и продолжит.

– Значит, дело в руководстве, или в отсутствии взаимопонимания между футболистами?

– Естественно. Все в комплексе. Дело в игроках и в их профпригодности, в том, что делает руководство.

– Как восприняли чехарду с капитанской повязкой, которую сегодня устроили красно-белые? (Четырежды за матч у "Спартака" сменился капитан, – прим. "СЭ")

– Не знаю, о чем это говорит, что думают об этом футболисты, мне, на самом деле, это не интересно. (Иван Торопцев)

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