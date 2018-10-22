Кафельников - о новом тренере "Спартака": "Приведите в Гвардьолу, Моуринью, Клоппа, ничего не изменится, не будет команда играть!"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера красно-белых после увольнения Массимо Карреры. По его мнению, проблема команды не в том, кто ее возглавляет, а в подборе игроков, поэтому назначение нового тренера ничего не изменит.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

– Применительно к "Спартаку" теперь называют фамилии Черчесова, Слуцкого, Бердыева, Жардима...

– Да прекратите вы!

– Не верите?

– Да дело не в этом! Приведите в Гвардьолу, Моуринью, Клоппа, ничего не изменится, не будет команда играть!

– Шутите?

– Нет. Я серьезно. Нет качественных исполнителей. Нет их. Не вкладываются деньги в таких. К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Но не будет "Спартак" играть на хорошем уровне с таким подбором людей.

– Только вот, говорят, и Педро Рошу и Петковича приобретали с прямого одобрения Карреры...

– Да типун вам на язык! Каррера в беседе со мной сказал следующее. Он хотел видеть Луиза Адриану, Самедова и Джикию. Вот его игроки! Он мне так сказал четыре дня назад. Я поэтому потом и извинился перед Самедовым за то, что якобы Александр поднимал бунт.

Евгений Кафельников: "Карреру "кастрировали" продажей Промеса. И сделали крайним!"

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!