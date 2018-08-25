20:54 | Футбол — РПЛ

Кафельников - о ляпе Максименко: "У нас новый Филимонов появился?"


Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников скепически высказался об игре вратаря клуба Александра Максименко в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо". Голкипер пропустил гол за спину после удара Владимира Рыкова со своей половины поля.

"У нас новый Филимонов появился?" - написал Кафельников в Твиттере.

Вероятно, Кафельников вспомнил ляп бывшего вратаря красно-белых Александра Филимонова в составе сборной России в матче 1999 года против Украины (1:1).

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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