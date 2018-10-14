19:32 14 октября | Футбол — РПЛ

Кафельников назвал причину плохого поведения российских футболистов

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Экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака"  Евгений Кафельников заявил, что причиной участившихся скандалов с российскими футболистами является лимит на легионеров.

Пока мы лимит на легионеров не уберем, все"достижения" российских футболеров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Напомним, нападающий "Зенита"  Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка". 

Сегодня стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов"  Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии. Последний подозревается в употреблении амфетамина.

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