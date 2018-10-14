Кафельников назвал причину плохого поведения российских футболистов

Экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что причиной участившихся скандалов с российскими футболистами является лимит на легионеров.

- Пока мы лимит на легионеров не уберем, все"достижения" российских футболеров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Пока мы лимит на легионеров не уберём,все"достижения" Российских футболеров будут не на футбольном поле,а в горячих сводках МВД – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 октября 2018 г.

Напомним, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка".

Сегодня стало известно о задержании игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом состоянии. Последний подозревается в употреблении амфетамина.

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