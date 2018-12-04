17:50 | Футбол — РПЛ

Кафельников назвал игроков, которым нужно бежать из "Спартака"

Обсудить
5

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что несколько молодых игроков красно-белых должны бежать из московского клуба. В их число вошли хавбеки Александр Ташаев и Михаил Игнатов, а также вратарь Александр Максименко.

Бедный Ташаев! Пацан думал, что попал в рай, а на самом деле в ад! Вот кому быстрее бежать надо из "Спартака", вместе Максименко и Игнатовым, - написал Кафельников в своем Твиттере. 

В текущем сезоне Ташаев провел 13 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей. Игнатов принял участие в 9 встречах, отметившись одним голом. Максименко провел 19 игр, в которых пропустил 24 гола.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...