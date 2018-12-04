Кафельников назвал игроков, которым нужно бежать из "Спартака"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что несколько молодых игроков красно-белых должны бежать из московского клуба. В их число вошли хавбеки Александр Ташаев и Михаил Игнатов, а также вратарь Александр Максименко.

- Бедный Ташаев! Пацан думал, что попал в рай, а на самом деле в ад! Вот кому быстрее бежать надо из "Спартака", вместе Максименко и Игнатовым, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Бедный Ташаев! Пацан думал что попал в рай,а на самом деле в ад! Вот кому быстрее бежать надо из Спартака,вместе Максименко и Игнатовым https://t.co/fYqYkxVkBE – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 4 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Ташаев провел 13 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей. Игнатов принял участие в 9 встречах, отметившись одним голом. Максименко провел 19 игр, в которых пропустил 24 гола.

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