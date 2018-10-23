Кафельников - Каррере: "Ты навсегда будешь в моем сердце"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поблагодарил Массимо Карреру за работу в "Спартаке". Он назвал новость об отставке итальянца печальной.

"Я очень сожалею, что сегодняшний день принес мне очень печальную новость. Тяжело осознавать, что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный "Спартаку" тренер, каким был ты! Мне было очень приятно с тобой лично познакомится, и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем сердце тем тренером, который сделал "Спартак" чемпионом. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov", - написал Кафельников в Инстаграме.

"Еще увидимся". Игроки "Спартака" благодарят Карреру