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Кафельников - Каррере: "Ты навсегда будешь в моем сердце"

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поблагодарил Массимо Карреру за работу в "Спартаке". Он назвал новость об отставке итальянца печальной.

"Я очень сожалею, что сегодняшний день принес мне очень печальную новость. Тяжело осознавать, что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный "Спартаку" тренер, каким был ты! Мне было очень приятно с тобой лично познакомится, и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем сердце тем тренером, который сделал "Спартак" чемпионом. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov", - написал Кафельников в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массимо @massimocarrera_official ! Я очень сожалею,что сегодняшний день принёс мне очень печальную новость. Тяжело осознавать,что на бровке теперь будет не такой харизматичный и преданный Спартаку тренер,каким был ты👊! Мне очень было приятно с тобой лично познакомится и отлично провести с тобой тот вечер. Ты навсегда будешь в моем 🔴⚪️ сердце тем тренером,который сделал Спартак чемпионом🔝. Навсегда твой фанат Yevgeny Kafelnikov

Публикация от Yevgeny Kafelnikov (@yevgenykafelnikov) 22 Окт 2018 в 2:23 PDT

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