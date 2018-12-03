14:59 | Футбол — РПЛ

Кафельников готов перевести деньги болельщику "Спартака", выбежавшему на поле в матче с "Локомотивом"

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Бывший теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что готов оказать финансовую помощь болельщику, который выбежал на поле во время матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (2:1), если он в ней нуждается.

На вопрос о судьбе болельщика Кафельников в Твиттере ответил: "Мне тоже интересно! Хочу парню тоже финансово помочь, если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион"

 

Болельщик выбежал к полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову. Позднее футболист заявил, что тот хотел поддержать его.

Ранее Кафельников перевел 30 тысяч рублей болельщику, который атаковал Глушакова во время матча с "Рапидом" (1:2) в Лиге Европы.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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