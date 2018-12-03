Кафельников готов перевести деньги болельщику "Спартака", выбежавшему на поле в матче с "Локомотивом"

Бывший теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что готов оказать финансовую помощь болельщику, который выбежал на поле во время матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (2:1), если он в ней нуждается.

На вопрос о судьбе болельщика Кафельников в Твиттере ответил: "Мне тоже интересно! Хочу парню тоже финансово помочь, если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион"

Мне тоже интересно😉! Хочу парню тоже финансово помочь,если его закрыли на 10 суток и на 5 лет проход на стадион? https://t.co/qVvSGXDoDt – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 3 декабря 2018 г.

Болельщик выбежал к полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову. Позднее футболист заявил, что тот хотел поддержать его.

Ранее Кафельников перевел 30 тысяч рублей болельщику, который атаковал Глушакова во время матча с "Рапидом" (1:2) в Лиге Европы.

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