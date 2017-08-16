Кадыров предложил ввести для футбольных арбитров базовый оклад и бонусы

Почетный президент "Ахмата" и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграме предложил ввести для футбольных арбитров базовые оклады и бонусы за хорошо отработанные матчи. Руководитель отметил, что тогда у судей появится мотивация хорошо судить.

– К сожалению, последний футбольный матч между клубами "Зенит" и "Ахмат" поднял давно наболевшую проблему в российском, да и в мировом футболе, – написал Кадыров. – Зачастую на поле главными действующими игроками становятся не футболисты, а футбольные рефери. Которые принимают не всегда верные решения. Но как такового наказания для арбитров не предусмотрено. Максимум, что может грозить, – отстранение от одной или нескольких игр, чтобы отдохнуть. А команды тем временем из-за судейских ошибок теряют важные для себя очки, места в еврокубках и мотивацию.

Я ни в коем случае не обвиняю весь российский судейский корпус. Промашки бывают и в других странах, но с ними нужно бороться. Это должно стать исключением, а не правилом.

Сейчас у судей нет контрактов, трудовых книжек и соцпакета, но за каждый матч рефери получает денежное вознаграждение. По сложившейся практике, за грубые ошибки арбитров отстраняют от судейства максимум на 5 матчей либо ссылают в лигу ниже. При этом в регламенте нет формулировки – отстранить пожизненно. Исходя из всех этих факторов – у судей нет ни четкого заработка, ни ответственности как таковой.

На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, снять претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи. Если судьи будут ошибаться, то они просто не получат этот бонус, и это будет отражаться в том числе и на рейтинге судьи. Тогда у рефери появится мотивация судить честно и беспристрастно. Чтобы каждый матч не вызывал сомнений ни у кого. Итог: и наш футбол станет честнее, и добросовестные арбитры – лучше.