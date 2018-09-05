Кадыров объявил о возвращении Рахимова в "Ахмат"

Глава Чечни и почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров объявил о назначении Рашида Рахимова главным тренером грозненского клуба.

- Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды "Ахмат": главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.

В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось- кто же станет новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат". Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: "Добро пожаловать домой!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Рахимов возглавлял "Ахмат" с 2013 по 2017 год.

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