18:46 | Футбол — РПЛ

Кадыров объявил о возвращении Рахимова в "Ахмат"

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Глава Чечни и почетный президент "Ахмата"  Рамзан Кадыров объявил о назначении Рашида Рахимова главным тренером грозненского клуба. 

- Дорогие друзья! Хочу поделиться  новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды "Ахмат": главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.  

В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось- кто же станет новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат". Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания. 

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: "Добро пожаловать домой!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Рахимов возглавлял "Ахмат" с 2013 по 2017 год. 

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