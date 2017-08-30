Кадыров назвал провокацией публикации о том, что губернатор Санкт-Петербурга болеет не за "Зенит"

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров ответил болельщикам "Зенита", которые ранее в социальных сетях обсуждали, как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко скандировал лозунг "Ахмат - сила". Видеозапись этого момента в Инстаграме опубликовал президент "Ахмата" Магомед Даудов. Кадыров отметил, что спорт играет объединяющую роль, а также добавил, что блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны прорывали сотни жителей Чечни.
- Совсем недавно мы принимали дорогого гостя - губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, - написал Кадыров в Инстаграме. - Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг "Ахмат - сила!". Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК "Ахмат", а не "Зенит". Поясняю тем, кто не знает, что лозунг "Ахмат - сила" появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодежного и спортивного движения.
Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи (Кадырова). Еще раз говорю, спорт должен сближать нас!
Ахмат - это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России - террористами, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала.
Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят с гордостью лозунг "Ахмат - сила!". Нас всех в родном отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что "Зенит", ЦСКА или "Рубин" - сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов.
Совсем недавно мы принимали дорогого гостя - губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг "Ахмат-Сила!" Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК "Ахмат", а не "Зенит". Поясняю тем, кто не знает, что лозунг "Ахмат-Сила" появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения. Вот краткий список: @akhmat_mma , @akhmat_kickboxing , @akhmat_boxing , @akhmatgrozny (РФК), @akhmat_wrestchr.ru , @akhmat_muaythai_grozny , @akhmat_arena , @akhmat_tower_smart_building , @akhmat_racing_team , @akhmat_samashki , @nur_akhmat (Казахстан), @akhmat_ulyanovsk , @akhmat_moscow , @akhmat.blg (Благовещенск), @chechen_kikcboxing95 . Ахмат - это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России - террористами, вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала. Тысячи политиков и спортсменов во всём мире произносят с гордостью лозунг "Ахмат-Сила!" Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что "Зенит", ЦСКА или "Рубин" сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов. Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Ещё раз говорю, спорт должен сближать нас! Ахмат - Сила, Ахмат-Победитель, Ахмат-Великий человек, который осознанно отдал свою жизнь ради спасения жизней миллионов россиян! #Кадыров #Россия #Ахмат #Зенит
Slim Taller
И они же внесли основной вклад...
16:34
kim-1965
Пора бы и Зенит переименовать, во что-нибудь героическое.
16:14
Koira
псина лает, караван идет
16:00
PitersS
Не хочу нагнетать, но на футбольном матче в Чечне во время исполнения Гимна России местные болельщики, мягко говоря, не совсем почтительно ведут себя. Я понимаю всю подоплеку наших отношений, и чеченцев, прорывающих блокаду, уважаю, но такой факт есть, и Кадырову надо и на это обратить внимание.
16:00
Спринт
Главный рупороговоритель Чечни заговорил правильно, по написанному.
15:51