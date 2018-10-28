Кадыров готов перевоспитать Кокорина и Мамаева, если они перейдут в "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит смысла терять нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева как футболистов, и выразил готовность перевоспитать их, если они перейдут в "Ахмат". Он также добавил, что для сборной России будет большой ущерб, если игрокам дадут срок.

– Футболисты осознали свою вину, раскаялись, и это тоже пример для всех, – приводит ТАСС слова Кадырова. – Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов. Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн