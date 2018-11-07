Каборе попал в сферу интересов двух клубов из сильных чемпионатов

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе попал в сферу интересов двух клубов из сильнейших европейских чемпионатов, утверждают "Известия". По их данным, российский клуб не хочет отпускать 30-летнего хавбека, контракт с которым истекает летом 2019 года. С ним ведутся переговоры о подписании нового договора. Если до января он не будет продлен, то Каборе сможет вести переговоры с другими клубами.

По данным источника, сам Каборе также не против остаться в "Краснодаре", за который играет с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей.