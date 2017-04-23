18:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каборе открыл счет в матче с "Арсеналом", забив из-за пределов штрафной

0
0
0
0

"Краснодар" открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Забитым мячом отметился полузащитник хозяев Шарль Каборе.

Игрок "Краснодара" пробил в касание далеко из-за пределов штрафной и попал точно в левый нижний угол ворот. Отметим, что для Каборе этот гол стал первым в составе "Краснодара".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий