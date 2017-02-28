18:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

К середине марта РФПЛ может подписать контракты с новыми спонсорами

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига ведет переговоры с новыми спонсорами. Однако руководитель не стал их называть, чтобы сделки не сорвались раньше времени. В прошлом году Прядкин отмечал, что недоволен коммерческой составляющей лиги.

– Переговоры продолжаются, у нас уже было так: заикнулись, а в последний момент они сорвались, – цитирует ТАСС Прядкина. – Мы продолжаем работать с возможно новым техническим спонсором, есть предложение и по Суперкубку на два года, и по чемпионату. Думаю, где-нибудь к середине марта это может произойти, мы все объявим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4059579

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