К Раушу обращались из "Спартака". Но он не воспринял это всерьез

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш дал понять, что из российских клубов с ним никто всерьез не контактировал. Игрок родился в Томске, но в юном возрасте переехал в Германию и играл за юношеские и молодежные немецкие сборные всех возрастов. В сентябре он принял участие в неофициальном поединке сборной России против "Динамо" (3:0) и отметился голевой передачей.

- С Россией у меня контактов еще не было. Мне иногда кто-то звонил, но я не знал, кто это, - цитирует еженедельник "Футбол" Рауша.

– Погодите, вам звонили, но вы не воспринимали эти предложения всерьез?

– Да, говорили: вот я, например, работаю в "Спартаке". Может быть, у вас есть шанс… Но кто это был, я не знаю. В Германии, не знаю, нормально это или нет, если не перезванивают мне или не звонят моему агенту, то для меня это не разговор. Я не воспринимаю такие предложения.