17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

К ответственности после матча "Арсенал" - "Зенит" привлечено 14 человек

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14 человек были привлечены к отстветственности по итогам матча 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" (0:5), сообщает официальный сайт Управления МВД по Тульской области. Отмечается, что благодаря работе полиции групповых нарушений общественного порядка не допущено.

"Р-Спорт" со ссылкой на представителя МВД сообщает, что административные протоколы составлялись за правонарушения различного характера: мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, курение на спортивных объектах.

Дополнительная информация

https://71.мвд.рф/news/item/8463561

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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