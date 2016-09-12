К ответственности после матча "Арсенал" - "Зенит" привлечено 14 человек

14 человек были привлечены к отстветственности по итогам матча 6-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Зенитом" (0:5), сообщает официальный сайт Управления МВД по Тульской области. Отмечается, что благодаря работе полиции групповых нарушений общественного порядка не допущено.

"Р-Спорт" со ссылкой на представителя МВД сообщает, что административные протоколы составлялись за правонарушения различного характера: мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, курение на спортивных объектах.