Известный правозащитник уверен: следователь не оскорблял Кокорина

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Павел Пятницкий считает, что следователь не мог оскорблять нападающего "Зенита" Александра Кокорина во время работы над его делом. В Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого.

– История "Мамаев – Кокорин" и впрямь затянулась, – написал в своем Твиттере Пятницкий. – Я считаю, у следствия было достаточно времени, чтобы окончить дело и передать его в суд. Зачем тянуть до февраля? А слова Кокорина об угрозе ему от следователя очень странные. Все время допроса там был понятой, которого я знаю лично. Так вот, по словам понятого, все было тихо, спокойно и в рамках закона. А улыбающегося Кокорина в наручниках мы все и так видели. Тогда он не думал, что этот визит в ГСУ станет билетом в СИЗО. Хватит уже хайпить всем на этой теме. Нужно направлять дело в суд и ждать решения.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!