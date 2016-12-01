Известный мобильный оператор стал спонсором "Ростова"

"Ростов" заключил партнерское соглашение с компанией "Мегафон", сообщает официальный сайт клуба. Крупный оператор стал официальным мобильным партнером и поставщиком услуг связи для дончан.

- Наш выбор в пользу "Мегафона" неслучаен, поскольку оператор пользуется большой популярностью у многочисленных болельщиков клуба. Для нас также важно, что компания обладает лидерской репутацией в Ростовской области, разделяет спортивные ценности и содействует развитию футбола в стране и регионе, - подчеркнул исполнительный директор "Ростова" Константин Дзюба.

- Это сотрудничество мы обсуждали давно, но символично, что начинаем партнерство после яркой победы "Ростова" над титулованной "Баварией". Она вдохновила многих любителей футбола в стране и за рубежом. Случайностей не бывает, и нам видится, что для обеих сторон это партнерство будет успешным, - сказал директор отделения "Мегафона" по Ростовской области Алексей Барков.

"Ростов" в чемпионате России занимает шестое место после 16 туров. В Лиге чемпионов команда идет на третьем месте и попадет в Лигу Европы, если в заключительной игре группового турнира не проиграет ПСВ.