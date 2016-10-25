"Известия": "Зенит" снова нацелился на Нобоа

Руководство "Зенита" намерено предпринять еще одну попытку оформить трансфер полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа, сообщают "Известия". Петербуржцы планируют выйти на игрока с новым предложением в зимний период дозаявок.

"Зенит" был близок к подписанию Кристиана Нобоа в период летнего трансферного окна. Команда с берегов Невы во главе с ее новым наставником Мирчей Луческу видела в 31-летнем эквадорце замену звездному бельгийцу Акселю Витселю, чей переход в "Ювентус" казался практически решенным вопросом. Однако в последний день трансферного окна сделка сорвалась, в результате чего и руководство сине-бело-голубых, и лично Луческу наложили вето на переход Витселя в итальянский гранд.