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"Известия": "Зенит" намерен продлить контракт с Витселем

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"Зенит" попытается заключить новое соглашение с полузащитником Акселем Витселем, чтобы он не покинул команду бесплатно, сообщают "Известия". В минувший трансферный период 27-летний футболист должен был перейти в "Ювентус", но в последний момент сделка сорвалась. Позже стало известно, что переход не состоялся из-за того, что на место Витселя петербуржцам не удалось приобрести другого футболиста. В клубе понимают, что бельгийский полузащитник в любом случае захочет покинуть команду в зимний или следующий летний период переходов, когда истечет срок действия его контракта.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/630285

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