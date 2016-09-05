"Известия": "Зенит" намерен продлить контракт с Витселем

"Зенит" попытается заключить новое соглашение с полузащитником Акселем Витселем, чтобы он не покинул команду бесплатно, сообщают "Известия". В минувший трансферный период 27-летний футболист должен был перейти в "Ювентус", но в последний момент сделка сорвалась. Позже стало известно, что переход не состоялся из-за того, что на место Витселя петербуржцам не удалось приобрести другого футболиста. В клубе понимают, что бельгийский полузащитник в любом случае захочет покинуть команду в зимний или следующий летний период переходов, когда истечет срок действия его контракта.