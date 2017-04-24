"Известия": Янбаев договорился с "Краснодаром"

Полузащитник "Локомотива" Ренат Янбаев начнет следующий сезон в составе "Краснодара", сообщают "Известия". Контракт игрока с железнодорожниками завершается летом. Руководство московского клуба и лично главный тренер команды Юрий Семин были заинтересованы в пролонгации соглашения с футболистом. Однако сам Янбаев после 10 лет пребывания в клубе выбрал иной путь развития своей карьеры. Защитнику поступило предложение, от которого было сложно отказаться в его возрасте. Янбаев заключил с "горожанами" предварительное соглашение и по окончании сезона присоединиться к "Краснодару" в статусе свободного агента.