"Известия": "Терек" рискует потерять Иванова

Лидер "Терека" Олег Иванов в конце сезона может покинуть команду бесплатно, сообщают "Известия". По информации источника, клуб не торопится вступать в переговоры с футболистом по поводу продления договора, который завершается следующим летом. Вице-президент клуба Хайдар Алханов не исключил, что новое соглашение может быть предложено 30-летнему хавбеку позже.

– На данный момент новый контракт Олегу Иванову мы не предлагали, – признался Алханов. – У него есть действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2017 года. За это время может утечь много воды, много чего поменяться. Ближе к концу срока его нынешнего договора предложим новый контракт. ​