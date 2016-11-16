"Известия": "Терек" интересуется защитником "Амкара" Зайцевым

Защитник "Амкара" Николай Зайцев попал в сферу интересов "Терека", сообщают "Известия". По информации издания, клуб уже достаточно давно присматривается к 27-летнему футболисту. Грозненцы рассчитывают укрепить им центр обороны, так как к другому защитнику команды, Андрею Семенову, постоянно возникает интерес со стороны команд премьер-лиги. Серьезным плюсом Зайцева является российский паспорт – в условиях действующего лимита на легионеров это очень важный фактор. В "Тереке" в этом сезоне всерьез рассчитывают на попадание команды в еврокубки, и им необходимо усиление, в том числе в оборонительной линии.

Всего в составе пермского клуба Зайцев провел 40 матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока "Амкаром" рассчитан до июня 2018 года. Его трансферная стоимость, по данным экспертов, на сегодня составляет около 1 миллиона евро.