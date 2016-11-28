"Известия": "Спартак" снизил контрактное предложение Боккетти

"Спартак" продолжает вести переговоры с итальянским защитником команды Сальваторе Боккетти по поводу продления контракта, сообщают "Известия". Действующий договор 29-летнего футболиста с клубом истекает уже в конце нынешнего сезона, и стороны надеются прийти к соглашению до Нового года. Несмотря на заинтересованность обеих сторон в продолжении сотрудничества, переговорный процесс затягивается из-за разногласий между игроком и руководством клуба по поводу финансовых условий сделки.
Как ранее сообщало издание, красно-белые рассчитывают существенно сэкономить на зарплате Боккетти, который на сегодня является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. По неофициальным данным, его ежегодный оклад составляет около 2,7 миллиона евро в год без учета бонусов и премиальных. Сначала руководство "Спартака" предложило футболисту сократить свои финансовые запросы до суммы в размере от 1,8 до 2 миллионов, однако игрок не спешил ставить подпись под договором.
По информации "Известия", недавно представители клуба снизили размер первоначального предложения до 1,5 миллиона за сезон и заявили о готовности включить в новый контракт систему премиальных за личные достижения. Например, за определенное количество сыгранных в основном составе "Спартака" матчей Боккетти единовременно может получить солидный бонус к основному окладу. Любопытно, что в переговорный процесс был вовлечен главный тренер красно-белых Массимо Каррера, который и настоял на таком предложении.
Птицuk
На первый взгляд очень хорошее предложение внес Каррера - хочешь хороший бонус - старайся так тренироваться и играть, чтобы тренер чаще ставил тебя на игры. Сейчас видимо Сальва не во всем устраивает тренера, не выполняет то, что ему поручают. Да это и так видно - игровой дисциплины у Сальвы не хватало всегда - даже у Бердыева в Рубине. А уж Спартак из-за игры Боккетти по принципу - хочу - бегу, не хочу - не бегу, из-за его обрезов и неоправданной обводки - немало голов получил. Смущает только одно - и Каррера и Боккетти - итальянцы... Как бы из-за Боккетти тренер не перестал ставить в состав более готовых на этот момент других защитников. В Спартаке сейчас выросли и возмужали, с помощью Спартака-2 набрали игровой практики не только Кутепов, но и Пуцко и другие.
01:58
onlywhitespartak
Боккети если только на подмену нужен сильный центр ! А для игрока скамейки и полтора ляма много я считаю , пусть подписывают на бонусную систему или продают потому что 2,7 не основному защитнику , это вообще не благоразумно , а для основного он слаб хотя старается
01:25