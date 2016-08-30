14:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": "Спартак" расстанется с Таски

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Защитник "Спартака" Сердар Таски покинет команду до конца летнего трансферного окна, утверждают "Известия". Согласно источнику, руководство клуба готово пойти навстречу 29-летнему немцу, который хочет покинуть Россию.

И клуб, и сам Таски, интерес к которому существует со стороны ряда турецких и немецких команд, рассчитывают успеть осуществить переход на любых условиях (аренда или трансфер). При этом в "Спартаке" надеются заработать на продаже футболиста 4 - 5 миллионов евро.

Отмечается, что если "Спартак" не успеет продать Таски или отправить его в аренду в период летнего трансферного окна, то этот вопрос будет отложен до зимы. Не исключено, что защитник будет принимать участие в некоторых матчах красно-белых в случае, если тренерский штаб решит дать отдохнуть своим основным защитникам. А в зимний период дозаявок клуб снова постарается продать футболиста.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/629338

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Птицuk

Нашли немца... Всю жизнь думал, что немецкий защитник - это класс, но видно турок никогда немцем не станет.

15:06

tarkys

В Баварии такие же пентюхи, это радует)

14:49

Тот самый Зануда

Роман Асхабадзе: "Над нашей оценкой Таски смеялись — теперь пусть над собой смеются".

14:33

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