"Известия": "Спартак" не отпустил Таски в "Трабзонспор", несмотря на желание игрока

Защитник "Спартака" Сердар Таски перед закрытием трансферного окна был близок к переходу в "Трабзонспор", сообщают "Известия". Турецкий клуб долго вел переговоры с красно-белыми и практически согласовал сделку, которая сорвалась в самый последний момент.

Сам игрок хотел перейти в "Трабзонспор" и в какой-то момент даже отправился с семьей в Турцию, посчитав, что клубы смогли прийти к соглашению по его переходу. Но руководство "Спартака" заблокировало сделку, и игрок был вынужден вернуться в Москву.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) Таски был заменен на 36-й минуте. Игрок эмоционально отреагировал на решение главного тренера Массимо Карреры и сначала отказался пожать тому руку.