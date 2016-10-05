"Известия": "Спартак" намерен расстаться с Мовсисяном

Руководство "Спартака" не заинтересовано в возвращении зимой нападающего сборной Армении Юры Мовсисяна. Представители клуба уже оповестили арендованного на год "Реалом Солт-Лейк" 29-летнего нападающего о том, что ему стоит начать поиски новой команды, сообщают "Известия".

Как отмечает издание со ссылкой на источник в московском клубе, несколько членов совета директоров красно-белых выступают против того, чтобы армянский нападающий продолжал карьеру в "Спартаке". В первую очередь это связано с зарплатой футболиста (по данным "Известий" – 2,5 миллиона евро в год без бонусов и премиальных), которая, по мнению руководства, не отвечает его профессиональным качествам и чрезмерно завышена. Также в клубе недовольны публичными высказываниями Мовсисяна в прессе о "Спартаке", сделанными после перехода в "Реал Солт-Лейк" и наложившими негативный отпечаток на репутацию клуба.

Ранее агент Мовсисяна Патрик Маккейб заявил, что его клиент начнет переговоры со "Спартаком" после окончания сезона MLS. Действующий контракт футболиста, который был продлен с нападающим в 2015 году тогдашним генеральным директором московского клуба Романом Асхабадзе, рассчитан до середины 2019 года. Стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.