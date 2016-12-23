"Известия": "Спартак" нацелился на Бенатиа

Приоритетом "Спартака" в ближайший период дозаявок станет поиск центрального защитника, сообщают "Известия". При этом главный тренер красно-белых Массимо Каррера уже определился с основной парой игроков центра обороны, которую будет наигрывать во время зимних сборов. Ее составят россиянин Илья Кутепов и бразилец Маурисиу. Последний выступает за "Спартак" на правах аренды, но клуб намерен выкупить его трансфер у римского "Лацио" в конце сезона.

Издание также сообщает, что на роль нового центрального защитника "Спартака" на сегодня рассматриваются два иностранных футболиста – Мехди Бенатиа из "Ювентуса" и Баштуш из "Лацио".

Бенатиа выступает за туринский клуб с лета 2016 года на правах аренды – контракт марокканского футболиста принадлежит мюнхенской "Баварии". До отъезда на чемпионат Германии он четыре сезона провел в серии А, выступая за "Удинезе" и "Рому". Бенатиа хорошо знаком Каррере, работавшего в тот период помощником у Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. В нынешнем сезоне марокканец не проходит в состав туринского клуба – он провел всего семь матчей в чемпионате Италии за полгода и не исключено, что вскоре будет отозван из аренды. Нынешний контракт 28-летнего защитника с "Баварией" истекает летом 2019 года.

Что касается Баштуша, то за римский "Лацио" анголец выступает с лета 2016 года. Он перешел в серию А из "Ростова", с которым в 2014 году выиграл Кубок России, а в мае нынешнего года стал серебряным призером чемпионата России. В "Лацио" он также не попадает в основной состав. Баштуш перешел к римлянам в конце августа и оказался в стартовом составе команды в сентябре, сыграв четыре матча в чемпионате Италии, после чего сел на скамейку запасных и вышел на поле лишь в последней игре против "Фиорентины" (3:1).