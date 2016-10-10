"Известия": "Спартак" и "Зенит" поборются за Селихова

"Зенит" и "Спартак" проявляют предметный интерес к голкиперу "Амкара" и молодежной сборной России Александру Селихову, сообщают "Известия". По информации издания, клубы намерены укрепить вратарскую позицию в период ближайшего трансферного окна и готовы улучшить свои предложения по покупке талантливого голкипера. 22-летний Селихов в девяти матчах премьер-лиги этого сезона пропустил всего пять голов.

– Со мной лично никто ни из "Зенита", ни из "Спартака" не связывался, поэтому никакой конкретной информацией я не обладаю, – подчеркнул сам Селихов. – Узнаю об интересе к моей персоне из новостей. У меня действующий контракт с "Амкаром", и я полностью сосредоточен на выступлениях за пермяков. Представляю ли я себя в каком-то другом клубе? Хотелось бы поиграть в Европе, очень нравится испанский чемпионат. Что касается российских клубов, то пока я не готов ответить на этот вопрос.