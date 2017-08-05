"Известия": советник президента "Локомотива" покинул клуб

Один из ключевых людей в руководстве московского "Локомотива" в среду уволился со своей должности, сообщают "Известия". Лев Гоберман, советник президента Ильи Геркуса, уже официально покинул клуб. Он долгие годы работал с главой железнодорожников и участвовал в решении многих вопросов.
В "Локомотиве" Гоберман не был публичной фигурой, но в офисе клуба многие отмечали его влияние при выработке решений. По информации издания, будучи гражданином Израиля, с октября 2016 по февраль 2017 года он находился в этой стране, проходя обязательную службу в рядах ее вооруженных сил. Но даже в это время Геркус постоянно был с ним на связи, и Гоберман играл не последнюю роль в жизни клуба.
Сам Гоберман и представители "Локомотива" отказались комментировать эту информацию.
Дополнительная информация
http://iz.ru/628530/2017-08-05/sovetnik-prezidenta-loko-pokinul-klub
Serenky25
Он еще всплывет...я например Сычеву верю....Эти Котовы дел наделали...
09:04 5 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Отвечал за распил гос. бабла и вывод его в офшоры. Факт.
08:08 5 августа