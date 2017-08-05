"Известия": советник президента "Локомотива" покинул клуб

Один из ключевых людей в руководстве московского "Локомотива" в среду уволился со своей должности, сообщают "Известия". Лев Гоберман, советник президента Ильи Геркуса, уже официально покинул клуб. Он долгие годы работал с главой железнодорожников и участвовал в решении многих вопросов.

В "Локомотиве" Гоберман не был публичной фигурой, но в офисе клуба многие отмечали его влияние при выработке решений. По информации издания, будучи гражданином Израиля, с октября 2016 по февраль 2017 года он находился в этой стране, проходя обязательную службу в рядах ее вооруженных сил. Но даже в это время Геркус постоянно был с ним на связи, и Гоберман играл не последнюю роль в жизни клуба.

Сам Гоберман и представители "Локомотива" отказались комментировать эту информацию.