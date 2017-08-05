07:26 5 августа | Футбол — РФПЛ

"Известия": советник президента "Локомотива" покинул клуб

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Один из ключевых людей в руководстве московского "Локомотива" в среду уволился со своей должности, сообщают "Известия". Лев Гоберман, советник президента Ильи Геркуса, уже официально покинул клуб. Он долгие годы работал с главой железнодорожников и участвовал в решении многих вопросов.

В "Локомотиве" Гоберман не был публичной фигурой, но в офисе клуба многие отмечали его влияние при выработке решений. По информации издания, будучи гражданином Израиля, с октября 2016 по февраль 2017 года он находился в этой стране, проходя обязательную службу в рядах ее вооруженных сил. Но даже в это время Геркус постоянно был с ним на связи, и Гоберман играл не последнюю роль в жизни клуба.

Сам Гоберман и представители "Локомотива" отказались комментировать эту информацию.

Дополнительная информация

http://iz.ru/628530/2017-08-05/sovetnik-prezidenta-loko-pokinul-klub

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Он еще всплывет...я например Сычеву верю....Эти Котовы дел наделали...

09:04 5 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Отвечал за распил гос. бабла и вывод его в офшоры. Факт.

08:08 5 августа