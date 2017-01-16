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"Известия": Смолов останется в "Краснодаре" до конца сезона

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов до конца этого сезона останется в составе "быков", сообщают "Известия". Ранее интерес к игроку проявляла дортмундская "Боруссия", а также "Бешикташ", "Зенит" и "Спартак". Сам игрок отказался от варианта с Турцией, так как не хочет ехать в этот чемпионат. Переговоры с другими командами блокирует владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

В этом сезоне Смолов провел 18 матчей в составе краснодарцев, в которых забил 15 мячей. Ранее нападающий выступал за "Динамо", "Фейеноорд", "Анжи" и "Урал".

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/656821

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