Известия: Семин хочет сохранить в "Локомотиве" Янбаева, Майкона и Михалика

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин хочет, чтобы защитники Ренат Янбаев и Тарас Михалик, а также нападающий Майкон остались в команде. Контракты футболистов рассчитаны до лета 2017 года.

"Я действительно хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены", - приводят "Известия" слова Семина.

Напомним, что Янбаев перешел в "Локомотив" из "Кубани" в 2007 году. Почти за 10 лет в команде он провел на поле 232 матча в различных турнирах и забил два мяча. 2

7-летний бразильский нападающий Майкон перешел к железнодорожникам из "Флуминенсе" весной 2010 года. Форвард отыграл за красно-зеленых 184 матча и забил 29 мячей.

Михалик оказался в "Локо" летом 2013 года в статусе свободного агента. С тех пор он успел принять участие в 84 матчах и забить один гол.