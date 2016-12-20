"Известия": "Ростов" предлагает Джанаеву остаться в команде

"Ростов" сделал очередное предложение о продлении контракта голкиперу Сослану Джанаеву, сообщают "Известия". Действующий договор 29-летнего вратаря истекает летом 2017 года, и руководство донского клуба заинтересовано в скорейшей пролонгации соглашения. В противном случае уже через полгода Джанаев может покинуть команду на правах свободного агента.

По информации источника, ростовчане сделали уже третье предложение о продлении контракта футболисту, пересмотрев финансовые условия сделки в лучшую сторону.

В составе "Ростова" футболист появился летом 2014 года, подписав с клубом трехлетний контракт. Всего за дончан он провел 54 матча в различных турнирах, пропустив в них 48 голов.