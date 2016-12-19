"Известия": "Ростов" намерен удержать Азмуна до конца сезона

Нападающий "Ростова" и сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов целого ряда клубов из ведущих европейских чемпионатов, сообщают "Известия". Интерес к 21-летнему футболисту приписывают "Ливерпулю", дортмундской "Боруссии", "Бенфике" и другим. Есть желающие приобрести молодого талантливого форварда и в России – в разное время сообщалось об интересе к Азмуну со стороны "Локомотива" и "Спартака".

По информации источника, "Ростов" не желает расставаться с игроком, регулярно приносящим пользу клубу как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене. Руководство клуба намерено удержать Сердара Азмуна в команде как минимум до конца сезона, чтобы добиться максимального результата в Лиге Европы и достойно завершить российский чемпионат.