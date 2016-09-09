17:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": Промес сыграет с "Локомотивом" с первых минут

0
0
0
1
 
РОМУЛУ может сыграть в ближайшем дерби, а Дмитрий ТАРАСОВ - нет."Спартак" - "Локомотив": не-на-кого-опереться-дерби?

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес сможет сыграть в воскресном матче 6-го тура против "Локомотива", утверждают "Известия". Сообщается, что тренерский штаб красно-белых планирует выпустить 24-летнего голландца с первых минут. Сможет ли Промес провести на поле весь матч, будет зависеть от того, как он будет себя чувствовать.

Напомним, что Промес получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2018 ШвецияГолландия (1:1), из-за повреждения он был заменен на 78-й минуте. У голландца был выявлен мышечный спазм правого бедра.

Опрос

Как закончится матч между "Спартаком" и "Локомотивом"?
голосовать

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/631635

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shms

Готовь вазелин и заплатку

17:50

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ