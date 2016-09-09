"Известия": Промес сыграет с "Локомотивом" с первых минут

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес сможет сыграть в воскресном матче 6-го тура против "Локомотива", утверждают "Известия". Сообщается, что тренерский штаб красно-белых планирует выпустить 24-летнего голландца с первых минут. Сможет ли Промес провести на поле весь матч, будет зависеть от того, как он будет себя чувствовать.

Напомним, что Промес получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2018 Швеция – Голландия (1:1), из-за повреждения он был заменен на 78-й минуте. У голландца был выявлен мышечный спазм правого бедра.