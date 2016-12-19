"Известия": Промес отказался переезжать в Китай

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отказался принять предложение "Шанхай Шеньхуа", сообщают "Известия". По информации источника, китайский клуб связывался с представителями голландца на предмет его возможного перехода. Руководство "Шанхай Шеньхуа" предложило 24-летнему футболисту солидный долгосрочный контракт с ежегодным окладом около 6 миллионов евро без учета бонусов и премиальных. Также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования "Спартака" по трансферу полузащитника. Однако до предметных переговоров дело так и не дошло – Промес практически без раздумий отказался от возможности продолжить карьеру в Китае.