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"Известия": Промес отказался переезжать в Китай

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес отказался принять предложение "Шанхай Шеньхуа", сообщают "Известия". По информации источника, китайский клуб связывался с представителями голландца на предмет его возможного перехода. Руководство "Шанхай Шеньхуа" предложило 24-летнему футболисту солидный долгосрочный контракт с ежегодным окладом около 6 миллионов евро без учета бонусов и премиальных. Также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования "Спартака" по трансферу полузащитника. Однако до предметных переговоров дело так и не дошло – Промес практически без раздумий отказался от возможности продолжить карьеру в Китае.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651744

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