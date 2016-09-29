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"Известия": перед Каррерой поставили задачу вывести "Спартак" в Лигу чемпионов

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Руководство "Спартака" после вылета команды из Кубка России скорректировало задачу, стоящую перед новым тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой, утверждают "Известия". Теперь работа итальянца будет признана успешной лишь в том случае, если клуб по итогам сезона обеспечит себе участие в самом престижном европейском клубном турнире – Лиге чемпионов. Это означает, что красно-белые должны занять минимум второе место в чемпионате России.

При этом отмечается, что в случае провала Каррера все же имеет неплохие шансы сохранить свой пост в "Спартаке". Помимо итогового результата, члены совета директоров красно-белых также будут принимать во внимание качество игры команды, атмосферу в коллективе и дальнейшие перспективы развития клуба. На данный момент руководство клуба удовлетворено работой итальянского специалиста.

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Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/634971

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