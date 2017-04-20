"Известия": Павлюченко продлит контракт с "Уралом" до лета 2018 года

Новый контракт экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко с "Уралом" будет подписан еще на один год. По информации "Известий", соглашение о продлении контракта до лета 2018 года будет оформлено в начале мая – после финального матча Кубка России против московского "Локомотива".

По словам президента "Урала" Григория Иванова, принципиальная договоренность с 35-летним футболистом уже есть, а официальное оформление трудовых отношений затягивается из-за напряженного графика команды. На стыке апреля и мая подопечным Александра Тарханова придется провести четыре матча в течение десяти дней. Краткосрочный характер нынешнего и будущего контрактов Павлюченко с "Уралом" связан с тем, что его семья – жена Лариса и две дочери – живут в Москве.

– Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт, – сказал Иванов. – Сейчас у нас идет матч за матчем, играем через три дня на четвертый – график очень плотный. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы. Рома – такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять все официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга.