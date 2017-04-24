"Известия": Миланов останется в ЦСКА

В ближайшее время ЦСКА может продлить контракт с 25-летним болгарским полузащитником Георгием Милановым, сообщают "Известия". Действующее соглашение с игроком заканчивается уже летом 2018 года.

И у клуба, и у самого Миланова есть желание продолжить сотрудничество и подписать контракт на более длительный срок.

Сообщается, что руководство армейцев уже несколько раз встречалось с представителями футболиста – стороны "прощупывают почву", пытаются найти варианты, которые устраивали бы и клуб, и игрока. Однако никакой спешки нет: стороны уверены, что сумеют прийти к взаимопониманию, найдут оптимальный вариант и продлят действующее соглашение.

Миланов перешел в ЦСКА в июле 2013 года, подписав с клубом пятилетний контракт.