"Известия": "Локомотив" нацелился на Джикия

"Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Амкара" Георгию Джикия, утверждают "Известия". Примечательно, что 22-летний футболист является воспитанником железнодорожников. Игрок пермской команды недавно получил вызов в сборную России. Сейчас он вместе с остальными футболистами национальной команды готовится к товарищескому матчу против Катара. Официальный представитель защитника Вадим Шпинев заявил, что вызов его клиента в главную команду страны автоматически сгенерировал привлечение к нему интереса со стороны топ-клубов.

В этом сезоне Джикия провел 12 матчей в премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.