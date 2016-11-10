02:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": "Локомотив" нацелился на Джикия

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"Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Амкара" Георгию Джикия, утверждают "Известия". Примечательно, что 22-летний футболист является воспитанником железнодорожников. Игрок пермской команды недавно получил вызов в сборную России. Сейчас он вместе с остальными футболистами национальной команды готовится к товарищескому матчу против Катара. Официальный представитель защитника Вадим Шпинев заявил, что вызов его клиента в главную команду страны автоматически сгенерировал привлечение к нему интереса со стороны топ-клубов.

В этом сезоне Джикия провел 12 матчей в премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/643470

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