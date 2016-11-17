"Известия": "Локомотив" может расстаться с Михаликом и Ндингой

В ближайшее время "Локомотив" могут покинуть полузащитники 33-летний украинец Тарас Михалик и 28-летний конголезец Дельвин Ндинга, сообщают "Известия". По информации издания, это связано с летними изменениями на руководящих должностях клуба. Напомним, вместо Ольги Смородской президентом железнодорожников стал Илья Геркус. Клуб покинул и спортивный директор Кирилл Котов, чье место занял известный функционер Игорь Корнеев, работавший на аналогичной должности в "Зените" в период с 2009 по 2012 год. Также практически сразу у команды сменился главный тренер – на место Игоря Черевченко пришел Юрий Семин.

Ндинга, перешедший в "Локомотив" в 2015 году, в общей сложности провел за москвичей 42 матча и сделал две голевые передачи. На сегодня трансферная стоимость футболиста, по данным экспертов, составляет около 3,5 миллиона долларов.

Михалик заключил трехлетний контракт с "Локо" в 2013 году. Прошедшим летом Михалик продлил соглашение с клубом еще на сезон. Всего в составе московской команды Михалик провел 76 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи. Его трансферная стоимость составляет около 700 тысяч ерво.