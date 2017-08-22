"Известия": "Локомотив" хочет арендовать Полоза у "Зенита"

"Локомотив" ведет переговоры об аренде нападающего "Зенита" Дмитрия Полоза, сообщают "Известия". Пока сторонам не удается прийти к согласию по этому трансферу, так как питерцы не желают усиливать конкурента. Сам игрок не против перехода, чтобы получить игровую практику.

Напомним, Полоз является воспитанником "Локомотива". За основной состав команды он провел одну игру в Кубке России, а в 2012 году перешел в "Ростов". В качестве свободного агента этим летом стал игроком "Зенита". В этом сезоне провел 2 матча в чемпионате России и 3 - в Лиге Европы.