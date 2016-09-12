"Известия": Квирквелия зимой перейдет в "Краснодар"

Защитник "Рубина" Соломон Квирквелия с высокой долей вероятности сменит команду в зимнее трансферное окно, сообщают "Известия". По информации источника, новым клубом футболиста станет "Краснодар". "Быки" вели активные переговоры по переходу игрока сборной Грузии еще летом, однако стороны не смогли договориться по сумме компенсации. В услугах 23-летнего футболиста также был заинтересован "Ростов".

Квирквелия выступает за основной состав казанцев с 2011 года. За это время он успел провести на поле 110 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение грузинского футболиста с клубом рассчитано до июня 2019 года. По данным экспертов, приблизительная трансферная стоимость Квирквелия составляет 4,5 миллиона евро.