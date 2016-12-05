"Известия": "Крылья Советов" готовы встретиться с агентом Цаллагова в Верховном суде

Финансовый директор "Крыльев Советов" Игорь Поворов заявил, что клуб готов к обращению бывшего агента полузащитника Ибрагима Цаллагова Дмитрия Агеева в Верховный суд РФ. Судебные разбирательства продолжаются с 2014 года. На прошлой неделе самарцы выиграли очередной суд. Примечателен тот факт, что "Крылья" впервые смогли доказать в суде общей юрисдикции ничтожность сделки, заключенной при предыдущем руководстве.

Как следует из решения суда, договор между "Крыльями Советов" и Агеевым был заключен 1 августа 2013 года. Со стороны клуба подпись ставил его генеральный директор Денис Маслов, который ныне уже не работает в "Крыльях". Согласно документу агент обязался до 15 августа за 450 тысяч долларов обеспечить продление истекавшего контракта с футболистом Ибрагимом Цаллаговым. Обязательство было выполнено, и 16 августа Агеев предоставил в клуб отчет о проделанной работе. При этом сам Цаллагов не имел агентского договора с Агеевым – официальным представителем игрока долгое время являлся Юрий Штромбергер, ставший третьей стороной в судебном процессе.

После того как в 2014 году в "Крыльях" сменилось руководство, клуб перестал проводить платежи Агееву. Агент подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В феврале 2015 года было заключено мировое соглашение, по которому самарцы оставались должны еще 250 тысяч долларов. Эти условия клуб исполнил частично, после чего Агеев повторно обратился в палату с просьбой обязать "Крылья Советов" погасить долг. В октябре 2015 года палата оставила дело без рассмотрения – к этому моменту РФС по примеру ФИФА упразднил институт футбольных агентов. Затем Агеев подал в арбитражный суд Самарской области жалобу, в которой фигурировала сумма 9,9 миллиона рублей, а "Крылья Советов" ответили встречным иском – на 13 миллионов рублей. 26 мая 2016 года арбитражный суд Самарский области отказал Агееву в иске и удовлетворил встречный иск "Крыльев". 18 августа 11-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. После этого Агеев подал жалобу в кассационную инстанцию – Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, который по обоим делам принял решение в пользу "Крыльев".

– Наша сторона доказала на фактах, что при переговорах "Крыльев" со Штромбергером Агеев был не нужен, – цитируют "Извести" Поворова. – Более того, сам Штромбергер это косвенно подтвердил, когда на вопрос: "В каких отношениях вы были с тогдашним руководством клуба?" он ответил: "В спокойных нормальных отношениях". Они регулярно встречались и обсуждали все вопросы. Поэтому наличие в "Крыльях Советов" специально подготовленного для таких переговоров и операций человека, то есть тогдашнего спортивного директора клуба Антона Синькова, а также наличие "нормальных отношений" между гендиректором Денисом Масловым и Штромбергером показывают, что присутствие Агеева в этой сделке не требовалось.

Решение ФИФА и РФС об упразднении системы аккредитации агентов стало огромным подспорьем для "Крыльев" в отстаивании своих финансовых интересов. Закон не будет иметь обратной силы, а институт агентов вернется не в том виде, каким он был раньше. Поэтому единственный шанс Агеева обжаловать решение по нашему делу – обратиться в Верховный суд РФ.